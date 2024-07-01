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В РФ на Гордона завели дело за призывы ликвидировать Лукашенко и Путина

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  • 1.07.2024, 18:07
  • 3,466
В РФ на Гордона завели дело за призывы ликвидировать Лукашенко и Путина
Дмитрий Гордон

Всего следователи подозревают украинского журналиста по четырем статьям.

Среди причин заведения уголовного дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона — его призывы убить российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС из 2-го Западного окружного военного суда.

«У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнение этого замысла Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — сказано в тексте документа.

По данным обвинения, там же журналист призывал развязать гражданскую войну в России и убить Лукашенко.

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