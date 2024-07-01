Появится ли антилепеновская коалиция? 2 Андрей Никулин

1.07.2024, 18:26

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Треть избирателей Франции все же высказала свою позицию в поддержку Ле Пен.

Что сказать, на данный момент в первом туре прошло сразу в парламент только 65 кандидатов, как сообщает Le Monde. Это чуть более 10% от общего количества мандатов, остальное остается в игре, хотя, возможно, еще некоторое количество победивших с первого раза и добавится на протяжении ночи.

Из числа прошедших: 38 депутатов от Ле Пен, 21 место для левых из Народного фронта и пара макроновцев.

Уже пошли сообщения о кандидатах, занявших третьи места и снимающихся в пользу более перспективных конкурентов, чтобы не дать лепеновцам выиграть в округах. Причем снимаются и левые, и макронисты. Официальных сообщениях о создании коалиции против Национального фронта пока нет, здесь в дело вступает политическая традиция и начинается давняя игра — не дать пройти крайне правым.

Точную картину увидим завтра, но если «забор будет выстроен» прочный и массовый, то есть достаточно высокие шансы, что Национальное объединение Ле Пен не то, что получит абсолютного большинства, как предрекали некоторые комментаторы, но и не особенно приобретет в мандатах.

Теперь все зависит от итоговых раскладов во втором туре и цепочки взаимных снятий и обязательств кандидатов от полудюжины центристских, зеленых и левых партий. Теоретически, возможны варианты саботажа, но общественное давление на отступников будет очень серьезным и почти не оставит шанса на маневр.

Остается еще фактор, что треть избирателей все же высказала свою позицию в поддержку Ле Пен. И их мнение не замести под ковер, как бы неприятно остальным оно ни было. И никуда не снимается вопрос будущего, очень фрагментированного, даже если лепеновцев удастся изолировать, парламента. Впрочем, некие намеки о будущих парламентских раскладах уже появляются — сегодня было объявлено об отмене спорной идеи о сокращении времени выплат пособия по безработицы с полутора лет до 15-ти месяцев.

Так что следующее правительство с некоторой вероятностью будет представлять из себя альянс макроновцев с частью левых. Что поставит крест на существенной части продавливаемых президентом реформ. И чего еще предстоит добиться, проведя очень тяжелую неделю и выиграв в непростой схватке с Национальным объединением, которое провело во второй тур своих кандидатов в абсолютном большинстве округов.

Андрей Никулин, Telegram

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