Во вторник в Беларуси пройдут дожди

Во вторник в Беларуси пройдут дожди1
- 1.07.2024, 18:38
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В отдельных районах прогремят грозы.
Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Беларуси на 2 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ночью ожидается преобладание облачной погоды, а днем будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром во многих районах, днем местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, а местами — до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 16-22 градуса, а по западу — плюс 14-15 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 20 градусов по западу до плюс 31 градуса по юго-востоку страны.