Жители некоторых районов Минской области остались без света
- 1.07.2024, 19:27
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Из-за непогоды.
Грозы с сильным ветром обрушились 1 июля на Минскую область. В результате из-за непогоды нарушилось электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Минэнерго.
«Грозы с сильным ветром привели к перебоям электроснабжения потребителей в Борисовском и Слуцком районах», — рассказали в министерстве.
В частности, в 15.38 аварийно отключились две высоковольтные линии 110 кВ Борисов — Борисов Тяговая, в результате чего без света остались десять населенных пунктов и четыре фермы. Электроснабжение здесь восстановили в течение получаса.
Тем временем в 16.49 из-за непогоды отключилась высоковольтная линия 110 кВ Слуцк — Красная Слобода. В результате была нарушена работа трансформаторных подстанций в Беличах, Красной Слободе, Семежево. В настоящее время энергетики восстанавливают энергоснабжение.
Добавим, что, по прогнозам синоптиков, на 1 и 2 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильных дождей. Ливни ожидаются ночью и утром во многих районах Беларуси.