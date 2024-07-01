Верховный суд США признал иммунитет Трампа

Верховный суд США признал иммунитет Трампа9
- 1.07.2024, 19:36
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Но есть нюанс.
Верховный суд США признал, что бывший президент США Дональд Трамп обладал иммунитетом во время пребывания у власти. Но это касается только официальных решений.
Об этом сообщает Reuters.
Решение об иммунитете Трампа рассматривалось в рамках дела о попытке отменить поражение на выборах 2020 года. Верховный суд постановил, что Трамп может пользоваться иммунитетом за действия, которые были совершены в рамках его конституционных полномочий, но за действия, совершенные в частном порядке, — нет.
Стоит заметить, что суд состоит из шести судей консервативных взглядов и трех либеральных (трех из них назначал Трамп еще во время своего президентства).
Reuters обращает внимание, что такое решение стало первым со времен основания страны в XVIII веке, когда Верховный суд признал право президентов быть защищенными от уголовных обвинений в любых случаях.
Решение было принято в связи с апелляцией Трампа на решение суда низшей инстанции, который отклонил иск экс-президента об иммунитете.
Примечательно, что Трамп хотел, чтобы Верховный суд подтвердил наличие у него «абсолютного иммунитета» во время его пребывания у власти.