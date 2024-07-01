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Верховный суд США признал иммунитет Трампа

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  • 1.07.2024, 19:36
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Верховный суд США признал иммунитет Трампа
Дональд Трамп

Но есть нюанс.

Верховный суд США признал, что бывший президент США Дональд Трамп обладал иммунитетом во время пребывания у власти. Но это касается только официальных решений.

Об этом сообщает Reuters.

Решение об иммунитете Трампа рассматривалось в рамках дела о попытке отменить поражение на выборах 2020 года. Верховный суд постановил, что Трамп может пользоваться иммунитетом за действия, которые были совершены в рамках его конституционных полномочий, но за действия, совершенные в частном порядке, — нет.

Стоит заметить, что суд состоит из шести судей консервативных взглядов и трех либеральных (трех из них назначал Трамп еще во время своего президентства).

Reuters обращает внимание, что такое решение стало первым со времен основания страны в XVIII веке, когда Верховный суд признал право президентов быть защищенными от уголовных обвинений в любых случаях.

Решение было принято в связи с апелляцией Трампа на решение суда низшей инстанции, который отклонил иск экс-президента об иммунитете.

Примечательно, что Трамп хотел, чтобы Верховный суд подтвердил наличие у него «абсолютного иммунитета» во время его пребывания у власти.

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