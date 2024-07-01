Азаренко тоже снялась с «Уимблдона» 4 1.07.2024, 19:46

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Виктория Азаренко

По той же причине, что и Соболенко.

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко не сыграет на «Уимблдоне». Об этом стало известно перед матчем первого круга с американкой Слоан Стивенс.

Азаренко не выйдет на корт из-за травмы плеча. По этой причине сегодня, 1 июля, снялась с «Уимблдона» и Арина Соболенко. Накануне турнира спортсменка говорила, что у нее специфическое повреждение. Арина могла тренироваться практически в полную силу, но испытывала боль при подаче.

Таким образом, больше в основной сетке одиночного разряда не осталось белорусских теннисисток.

Азаренко пока занимает 16-е место в рейтинге. Если третья ракетка мира Соболенко уже отказалась от выступления на Олимпиаде в Париже, то Виктория, которая получила допуск, пока не подтвердила свое участие в Играх.

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