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Премьер Польши: Украина рано или поздно победит в этой войне с РФ

  • 1.07.2024, 19:49
  • 1,308
Премьер Польши: Украина рано или поздно победит в этой войне с РФ
Дональд Туск

Дональд Туск посетил логистический хаб по военной помощи для Украины в аэропорту Жешув-Ясенка.

Украина рано или поздно победит в войне с Россией, в частности из-за активной помощи западных союзников.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который встретился с польскими и американскими военными в логистическом хабе по военной помощи для Украины в аэропорту Жешув-Ясенка, сообщает «Укринформ».

«Украина выстояла во время российского наступления, Украина рано или поздно победит в этой войне в огромной степени благодаря польским и американским военным, всем службам, которые в Ясенке организовали крупнейший хаб, который ежедневно задействован в одну из крупнейших военно-логистических операций в истории Европы после Второй мировой войны. Ваша задача, без преувеличения, имеет чрезвычайный вес, и судьба Польши, Украины, Европы и всего свободного мира, в том числе и США, в определенной степени зависят от того, что происходит в Ясенке», - подчеркнул Туск.

Он поблагодарил польских и американских военных за их ежедневную работу в логистическом хабе по оказанию помощи Украине.

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