Премьер Польши: Украина рано или поздно победит в этой войне с РФ 1.07.2024, 19:49

1,308

Дональд Туск

Дональд Туск посетил логистический хаб по военной помощи для Украины в аэропорту Жешув-Ясенка.

Украина рано или поздно победит в войне с Россией, в частности из-за активной помощи западных союзников.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который встретился с польскими и американскими военными в логистическом хабе по военной помощи для Украины в аэропорту Жешув-Ясенка, сообщает «Укринформ».

«Украина выстояла во время российского наступления, Украина рано или поздно победит в этой войне в огромной степени благодаря польским и американским военным, всем службам, которые в Ясенке организовали крупнейший хаб, который ежедневно задействован в одну из крупнейших военно-логистических операций в истории Европы после Второй мировой войны. Ваша задача, без преувеличения, имеет чрезвычайный вес, и судьба Польши, Украины, Европы и всего свободного мира, в том числе и США, в определенной степени зависят от того, что происходит в Ясенке», - подчеркнул Туск.

Он поблагодарил польских и американских военных за их ежедневную работу в логистическом хабе по оказанию помощи Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com