Полоцк собрал «ураганный флеш-рояль»
- 1.07.2024, 20:01
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Гроза, град, шквал и сильный ливень.
Шквал с градом обрушился на Полоцк 1 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, в ливне видимость падала до 600 метров. Об этом сообщает телеграм-канал Nadvorie.
«Полоцк собрал флеш-рояль: гроза, град, шквал и сильный ливень», — говорится в сообщении.
Тем временем местные жители публикуют видео урагана в TikTok. По их данным, сильный ветер валил деревья, а ливень затопил несколько улиц.
«Сначала жарит, потом топит», — написал один из пользователей, опубликовавший видео с затопленной улицей.
Автор другого ролика показал, как ветер повалил довольно мощную березу, сломав ее пополам.
«Здоровая береза, плюс две машины там», — поделился он.
Некоторые пользователи в комментариях отметили, что ураган длился недолго и уже закончился.