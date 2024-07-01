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Полоцк собрал «ураганный флеш-рояль»

  • 1.07.2024, 20:01
  • 2,956
Полоцк собрал «ураганный флеш-рояль»

Гроза, град, шквал и сильный ливень.

Шквал с градом обрушился на Полоцк 1 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, в ливне видимость падала до 600 метров. Об этом сообщает телеграм-канал Nadvorie.

«Полоцк собрал флеш-рояль: гроза, град, шквал и сильный ливень», — говорится в сообщении.

Тем временем местные жители публикуют видео урагана в TikTok. По их данным, сильный ветер валил деревья, а ливень затопил несколько улиц.

«Сначала жарит, потом топит», — написал один из пользователей, опубликовавший видео с затопленной улицей.

Автор другого ролика показал, как ветер повалил довольно мощную березу, сломав ее пополам.

«Здоровая береза, плюс две машины там», — поделился он.

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что ураган длился недолго и уже закончился.

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