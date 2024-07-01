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Над Севастополем раздались взрывы и поднялся дым

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  • 1.07.2024, 20:13
  • 2,086
Над Севастополем раздались взрывы и поднялся дым

Пишут о «прилете» в районе дислокации ПВО.

В небе Севастополя сегодня, 1 июля, вечером виднеется дым. Вероятно, в городе был «прилет».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

По информации канала, в Севастополе было слышно несколько громких взрывов. Затем над городом поднялся дым.

Согласно неподтвержденной информации, «прилетело» в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона.

Также в «Крымском ветре» утверждают, что был нанесен удар по военной части в районе села Флотское.

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