Над Севастополем раздались взрывы и поднялся дым

Над Севастополем раздались взрывы и поднялся дым3
- 1.07.2024, 20:13
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Пишут о «прилете» в районе дислокации ПВО.
В небе Севастополя сегодня, 1 июля, вечером виднеется дым. Вероятно, в городе был «прилет».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».
По информации канала, в Севастополе было слышно несколько громких взрывов. Затем над городом поднялся дым.
Согласно неподтвержденной информации, «прилетело» в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона.
Также в «Крымском ветре» утверждают, что был нанесен удар по военной части в районе села Флотское.