Над Севастополем раздались взрывы и поднялся дым 3 1.07.2024, 20:13

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Пишут о «прилете» в районе дислокации ПВО.

В небе Севастополя сегодня, 1 июля, вечером виднеется дым. Вероятно, в городе был «прилет».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

По информации канала, в Севастополе было слышно несколько громких взрывов. Затем над городом поднялся дым.

Согласно неподтвержденной информации, «прилетело» в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона.

Также в «Крымском ветре» утверждают, что был нанесен удар по военной части в районе села Флотское.

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