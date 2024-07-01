Три брата из Минска, которые выпустились в разные годы, сдали ЦТ (ЦЭ) по физике на 100 баллов 4 1.07.2024, 20:15

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Устин, Альберт и Илиан (слева направо), а также их репетитор Евгений Ливянт, Минск, июль 2024-го. Фото: Instagram @100ballov_minsk

Какой вуз выбрали?

Альберт, Илиан и Устин — три родных брата из Минска, которые окончили школу в разные годы. Все они во время централизованного тестирования или централизованного экзамена сдавали физику и получили по этому предмету 100 баллов. Такую информацию на своей странице в Instagram разместил центр подготовки к ЦТ «100 баллов».

Альберт, Илиан и Устин Буховцы учились в гимназии № 4 Минска и занимались в центре «100 баллов». 11-й класс парни окончили, считай, друг за другом. Альберт — в 2021-м, Илиан — в 2023-м, Устин — в 2024-м.

Альберт получил 100 баллов на ЦТ по физике и математике, а также по 98 баллов на ЦТ по русскому и английскому языкам.

В год, когда выпустился Илиан, ввели ЦЭ. В копилке парня «сотка» на ЦТ по математике, а также на ЦЭ по физике и русскому.

— У меня была цель: превзойти результат старшего брата Альберта, который тоже учился в «100 баллов» и набрал максимум на ЦТ по физике и математике, — год назад рассказывал Илиан. — Сделать это можно было исключительно с наивысшими баллами по всем предметам. Поэтому в 10-м и 11-м классах я был полностью погружен в работу.

Пытался ли конкурировать со старшими братьями младший Устин, неизвестно, но его результат на итоговых испытаниях тоже впечатляет. У парня 100 баллов по физике, 98 по математике и 96 по русскому.

Поступать Устин решил туда же, где учатся Альберт и Илиан, — в БГУИР. Подавать документы он будет на факультет компьютерных систем и сетей, который считается одним из самых престижных в вузе. Здесь же получают высшее образование и его старшие братья.

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