РФ вынуждена начать производство микросхем по технологиям 20-летней давности 4 1.07.2024, 20:29

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К 2028 году, если получится.

Из-за дефицита микросхем, возникшего в РФ в связи с международными санкциями, россияне решили попробовать воссоздать у себя к 2028 году западные технологии середины 2000-х.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на кремлевских пропагандистов, выполнение этой задачи правительство страны-агрессора возложено на зеленоградское предприятие «Микрон», которое входит в группу компаний «Элемент».

Речь идет о технологическом процессе 65 нанометров, в соответствии с которым в 2006 году компания Intel начала выпускать свой Pentium 4.

При этом на сегодняшний день мировые лидеры по производству полупроводников уже освоили топологию 2 нанометра.

«Еще в 2011 году „Микрон“ договорился с франко-итальянским производителем компонентов STmicroelectronics наладить выпуск таких микросхем, но в 2014 году из-за санкций за Крым сотрудничество прекратилось. На данный момент „Микрон“ выпускает полупроводники по топологиям 180−90 нм. Эта технология позволяет изготавливать чипы для транспортных карт, оборудования интернета вещей, а также узкую номенклатуру процессоров общего назначения», — говорится в сообщении.

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