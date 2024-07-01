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Глава МИД Эстонии: Санкции против режима Лукашенко сокращают возможности РФ

  • 1.07.2024, 20:48
Глава МИД Эстонии: Санкции против режима Лукашенко сокращают возможности РФ
Маргус Цахкна

РФ станет сложнее обходить ограничения.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ужесточение Евросоюзом санкций против Беларуси будет препятствовать уклонению от них Россией.

Об этом сообщает Postimees.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что после того, как 1 июля вступили в силу эти ограничения, уклоняться от санкций против РФ будет гораздо сложнее.

По его словам, дополнительные санкции против Беларуси лучше, чем раньше, привязаны к ограничительным мерам в отношении России.

«Тем самым сокращаются возможности РФ с помощью Беларуси получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины», – отметил Цахкна.

Глава МИД признал, что, хотя ЕС ввел против РФ широкие санкции, через Беларусь Москва все же получала необходимые для войны материалы.

Совет ЕС 29 июня принял санкции против белорусской экономики, которые призваны отразить некоторые из ограничительных мер против России и таким образом решить проблему обхода санкций.

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