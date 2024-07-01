Альфред Кох: Украинская армия освободит Беларусь за три дня 13 1.07.2024, 21:15

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Альфред Кох

Марш 60-тысячного украинского корпуса станет парадом.

Бывший вице-премьер России Альфред Кох считает, что слабое место путинского режима — Беларусь. Если украинская армия перейдет белорусскую границу, это положит конец режиму Лукашенко и поставит Кремль в затруднительное положение. Об этом Альфред Кох заявил во время стрима на Youtube-канале журналиста Евгения Киселева:

— Пусть это будет самая безответственная фантазия в моей жизни: Украина нападает на Беларусь. Оснований для этого — более чем достаточно. Потому что в соответствии со всякими резолюциями ООН, использование территории страны в качестве плацдарма для нападения является агрессией. Поэтому Лукашенко может сколько угодно рассказывать, что он к этой войне не имеет никакого отношения, но он является агрессором. Украина юридически, по международному праву, по всем правилам совершенно спокойно может напасть на Беларусь, так как она жертва агрессии со стороны режима Лукашенко.

Сопротивление белорусская армия вряд ли окажет. Русской армии там нет. Остатки «вагнеровцев» — не в счет. Более того, там ведь нечем обороняться. Путин ввыгреб все склады, там нет боеприпасов. Марш 60-тысячного украинского корпуса по Беларуси будет парадом. Украинская армия за три дня выйдет на границу Беларуси с Россией. И что будет делать Путин, чтобы закрыть эту границу? Раньше он никаких войск там не держал. Это будет новое для него направление. Украина не потратит ни одного солдата. Те 60 тысяч, которые стояли на границе с Беларусью, будут стоять на границе с Россией. А Путину нужно будет бросить туда группировку? Откуда он ее возьмет? <...> А если эта 60-тысячная группировка пойдет на Смоленск? На Москву по старой смоленской дороге?

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