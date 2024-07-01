На рынке труда «пробит» очередной антирекорд 5 1.07.2024, 21:39

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Хуже всего ситуация в Минске.

На рынке труда зафиксирован очередной антирекорд. Число вакансий превысило отметку в 160 тысяч. Такого дефицита кадров в нашей стране еще не было, пишет «Зеркало».

В Беларуси с каждым днем растет дефицит кадров. На 1 июля в общереспубликанском банке вакансий значится 160 178 предложений от нанимателей. Это очередной антирекорд. Ранее в нашей стране никогда не требовалось столько работников.

Для сравнения: на 31 мая в целом по стране не хватало 154 010 работников, а на 26 марта — 141 тысяча.

Сейчас — на 1 июля — больше всего работников требуется в Минске — 40 153. Это тоже антирекорд. Для сравнения: в Минской области открыто 25,3 тысячи вакансий, в Брестской — 21,3 тысячи, в Гродненской — 20,3 тысячи.

Если смотреть по зарплатам, которые предлагают наниматели, то по 68,5 тысячи из них готовы платить до 1000 рублей. Как правило, в объявлениях указывают суммы до уплаты налогов. Больше 2000 рублей обещают по 9415 вакансиям.

Напомним, тем временем в Беларуси «испаряются» работники. Так, в апреле снова сократилось число занятых в экономике, следует из данных Белстата. Этот показатель ранее вырос в марте и феврале, а до этого падал три месяца подряд.

Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за политики.

Ранее, 9 апреля, Александр Лукашенко пожаловался на дефицит кадров на заводах. При этом промышленные предприятия по-прежнему не хотят брать на работу тех, кто засветился по «политическим» статьям.

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