ГУР: В рамках обмена пленными пятерых украинцев вернули с территории Беларуси

ГУР: В рамках обмена пленными пятерых украинцев вернули с территории Беларуси1
- 1.07.2024, 21:53
- 1,378
Это были двое мужчин и три женщины.
В рамках последнего обмена пленными между Украиной и Россией пятерых украинцев вернули с территории Беларуси 29 июня. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.
Он уточнил, что это были двое мужчин и три женщины. По его словам, это граждане Украины, которые, как предполагают в ГУР, были задержаны и удерживались незаконно.
Всего в рамках 53-го обмена вернули 90 украинских военнослужащих и 10 гражданских жителей Украины, напомнил Юсов.
Представитель ГУР добавил, что между Украиной и Беларусью на сегодняшний день, «безусловно, непростые взаимоотношения».
«Но в то же время на данный момент это точно отличная ситуация от того, что мы имеем с так называемой Российской Федерацией. Двусторонняя работа помогла решить этот вопрос», – сказал Юсов.