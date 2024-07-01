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ГУР: В рамках обмена пленными пятерых украинцев вернули с территории Беларуси

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  • 1.07.2024, 21:53
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ГУР: В рамках обмена пленными пятерых украинцев вернули с территории Беларуси

Это были двое мужчин и три женщины.

В рамках последнего обмена пленными между Украиной и Россией пятерых украинцев вернули с территории Беларуси 29 июня. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

Он уточнил, что это были двое мужчин и три женщины. По его словам, это граждане Украины, которые, как предполагают в ГУР, были задержаны и удерживались незаконно.

Всего в рамках 53-го обмена вернули 90 украинских военнослужащих и 10 гражданских жителей Украины, напомнил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что между Украиной и Беларусью на сегодняшний день, «безусловно, непростые взаимоотношения».

«Но в то же время на данный момент это точно отличная ситуация от того, что мы имеем с так называемой Российской Федерацией. Двусторонняя работа помогла решить этот вопрос», – сказал Юсов.

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