Белорус Шарангович подписал новый контракт в НХЛ с рекордной зарплатой 1.07.2024, 22:04

Егор Шарангович

В прошлом сезоне хоккеист установил новый белорусский рекорд по голам и очкам за сезон.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович продлил контракт с клубом. Его двухлетнее соглашение переписано на пятилетний срок.

Контракт форварда отныне рассчитан до 2030 года со средней зарплатой в $5,75 млн за сезон.

Суммарно за пять грядущих сезонов Егор может собрать $28,75 млн. Это станет новым белорусским рекордом, который принадлежат Михаилу Грабовскому.

Аналогичный пятилетний контракт у хоккеиста «Торонто» был с зарплатой в $5,5 млн в год.

Шарангович был обменян из «Нью-Джерси» в «Калгари» летом 2023-го года. Тогда белоруса списывали за слабую результативность в клубе из пригорода Нью-Йорка. В Канаде же нападающий доказал скептикам свой класс, побив несколько рекордов.

За прошлый сезон Егор побил сразу два белорусских рекорда – лучшего голеодора и лучшего бомбардира. За 82 матча он заработал 59 (31+28) очков при показателе полезности «-29».

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