Politico: Демократы призвали обучить больше украинских пилотов на F-16 1 1.07.2024, 22:08

Соответствующее письмо было направлено Пентагону.

Группа демократов Палаты представителей США призвала Пентагон расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, законодатели во главе с конгрессменом Адамом Шиффом поддержали запрос Украины на обучение еще десяти пилотов. Соответствующее письмо было направлено Пентагону.

«Запрос поступил в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны», - сказано в письме 15 конгрессменов.

Они также утверждают, что в конце 2024 года Украине будет не хватать пилотов для F-16, которые к тому времени предоставят партнеры.

«Такая ситуация грозит подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могли бы предоставить Украине», - уточнили конгрессмены.

В письме они также утверждают, что союзники по НАТО могут удовлетворить потребности Украины в обучении пилотов. Но необходимо, чтобы Пентагон возглавил эту работу, чтобы обеспечить «наиболее целесообразный метод» для расширения программы.

«Эти усилия не только повысят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность», - подчеркивают демократы.

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