закрыть
1 июля 2024, понедельник, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Демократы призвали обучить больше украинских пилотов на F-16

1
  • 1.07.2024, 22:08
Politico: Демократы призвали обучить больше украинских пилотов на F-16

Соответствующее письмо было направлено Пентагону.

Группа демократов Палаты представителей США призвала Пентагон расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, законодатели во главе с конгрессменом Адамом Шиффом поддержали запрос Украины на обучение еще десяти пилотов. Соответствующее письмо было направлено Пентагону.

«Запрос поступил в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны», - сказано в письме 15 конгрессменов.

Они также утверждают, что в конце 2024 года Украине будет не хватать пилотов для F-16, которые к тому времени предоставят партнеры.

«Такая ситуация грозит подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могли бы предоставить Украине», - уточнили конгрессмены.

В письме они также утверждают, что союзники по НАТО могут удовлетворить потребности Украины в обучении пилотов. Но необходимо, чтобы Пентагон возглавил эту работу, чтобы обеспечить «наиболее целесообразный метод» для расширения программы.

«Эти усилия не только повысят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность», - подчеркивают демократы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич