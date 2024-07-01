Politico: Демократы призвали обучить больше украинских пилотов на F-16

Politico: Демократы призвали обучить больше украинских пилотов на F-161
- 1.07.2024, 22:08
Соответствующее письмо было направлено Пентагону.
Группа демократов Палаты представителей США призвала Пентагон расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.
Об этом сообщает Politico.
По информации издания, законодатели во главе с конгрессменом Адамом Шиффом поддержали запрос Украины на обучение еще десяти пилотов. Соответствующее письмо было направлено Пентагону.
«Запрос поступил в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны», - сказано в письме 15 конгрессменов.
Они также утверждают, что в конце 2024 года Украине будет не хватать пилотов для F-16, которые к тому времени предоставят партнеры.
«Такая ситуация грозит подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могли бы предоставить Украине», - уточнили конгрессмены.
В письме они также утверждают, что союзники по НАТО могут удовлетворить потребности Украины в обучении пилотов. Но необходимо, чтобы Пентагон возглавил эту работу, чтобы обеспечить «наиболее целесообразный метод» для расширения программы.
«Эти усилия не только повысят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность», - подчеркивают демократы.