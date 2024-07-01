Резонансный список разрешенных видов деятельности для ИП утвержден 1.07.2024, 22:15

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Подробности.

Наконец появилась новость о том, что утверждены списки видов деятельности, разрешенных для ИП и самозанятых. Об определении перечня сообщили в Совмине. Документ, вводящий запрет на регистрацию ИП по видам деятельности, которые не войдут в список, вступает в силу с 1 октября. Правда, пока сам список не обнародован.

Суть закона «О новшествах законов по вопросам предпринимательской деятельности»: ограничат виды деятельности, которыми могут заниматься ИП. По новым правилам не все виды работы считаются предпринимательской деятельностью. Разрешенные закреплены в специальном перечне.

Почти год понадобился документу, чтобы добраться до второго чтения в парламенте. В мае проект постановления вынесли на общественное обсуждение, пришло больше 400 предложений. В начале июня в чатах юристов появились обновленные списки: для ИП добавили 20 новых видов деятельности (например, земляные работы, деятельность в области фотографии, деятельность по письменному и устному переводу), при этом убрали юридические услуги. Сегодня же стало известно, что премьер-министр подписал постановление о перечне.

Проект закона определяет новую структуру бизнеса, которая будет состоять из двух категорий:

юрлица, среди которых выделяются малые (до 100 человек), средние (до 250 человек) и крупные (свыше 250 человек) коммерческие организации;

физлица, которые будут вправе заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ремесленника, владельца агроэкоусадьбы, ИП, а также самостоятельно вести профессиональную деятельность.

Изменения коснутся и господдержки бизнеса. Субъекты среднего предпринимательства смогут получать все виды поддержки. Появятся новые виды помощи (гранты, поручительство Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства по обязательствам субъектов хозяйствования). У малого и среднего бизнеса появится возможность возместить часть капитальных затрат, понесенных при реализации инвестпроектов с привлечением кредитов Банка развития.

Если вид предпринимательской деятельности не попадет в список правительства, то с 1 октября его не будут регистрировать. «Для действующих ИП, виды деятельности которых не вошли в перечень, предусмотрен переходный период (до 31 декабря 2025 года) для перерегистрации в коммерческую организацию», — говорится в сообщении правительства. При этом обещают упрощенный механизм перехода за один рабочий день. Кроме этого, пересмотрят виды деятельности, которые будут доступны ремесленникам и самозанятым.

Сам список и соответствующее постановление, как обещают в Совмине, опубликуют на сайте Национального центра законодательства и правовой информации. Координировать разъяснение новых норм будет Минэкономики.

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