Блинкен встал на защиту Байдена 1.07.2024, 23:27

Энтони Блинкен

По его словам, Байден восстановил доверие мира к лидерству США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ответил на критику выступления президента США Джо Байдена на дебатах, заявив, что его политика за последние 3,5 года повысила доверие к американскому лидерству в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленного американского дипломата и многолетнего помощника Байдена впервые спросили о дебатах президента США с Трампом. В ответ тот подчеркнул эффективность работы главы Белого дома на свой должности.

«Если вы посмотрите на опросы по всему миру, чего бы они ни стоили, вы увидите, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние 3,5 года», – убежден Блинкен.

По его словам, это происходит не просто так, ведь является результатом политики, которую проводит Белый дом.

«И они видят, что президент Байден является лидером во всех этих различных сферах, и что он объединяет людей и сосредотачивает их внимание на вызовах, которые стоят перед нами и которые являются общими для многих других стран», – отметил Блинкен.

Также госсекретарь заявил, что люди во всем мире «видят то, что Байден сделал» с момента вступления в должность, а не за одну ночь, и что «они ценят его политику».

«Они увидели президента, который снова инвестировал в Америку, снова инвестировал Америку в мир и снова инвестировал в альянсы и партнерства так, как они того хотят», – сказал Блинкен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com