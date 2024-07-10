В Украине появился батальон из бывших заключенных
- 10.07.2024, 1:32
Многие имеют боевой опыт.
В Украине был сформирован батальон «Характерники», который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.
Об этом говорится в Telegram-канале 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Отмечается, что новобранцы пользовались возможностью получить второй шанс. В бригаде рассказали, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Украину. Также немало людей с боевым опытом.
«Добровольцы воспользовались своим правом на выкуп вины и решили встать к оружию, защищая родную землю от захватчиков», - говорится в сообщении.
Бывшие заключенные уже приняли военную присягу на верность украинскому народу. В ближайшее время «Характерщики» начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы.