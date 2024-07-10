Горит крупнейшее на Земле болото 10.07.2024, 3:04

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Животные гибнут тысячами.

Крупнейшее болото Земли – Пантанал в Южной Америке – охвачено огнем. Животные гибнут тысячами, больницы переполнены пациентами с респираторными заболеваниями. За ситуацией следит The Guardian.

В первом полугодии площадь пожаров на Пантанале увеличилась на 1500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – и уже превысила уровень 2020 года, который называют «годом пламени». В этом году сгорело уже более 760 тысяч гектаров, что составляет около пяти процентов всей площади болота, которое расположено преимущественно в Бразилии. Судя по видео The Guardian, зелёный кустарник превратился в серо-белый ковер пепла с торчащими из него остовами деревьев.

Пантанал – уникальная экосистема, здесь представлены более двух тысяч видов растений и более десяти тысяч видов животных, в том числе вымирающие гигантские выдры, уязвимые болотные олени и гиацинтовые ара. Волонтёры рассказывают, что видели «сотни и сотни мёртвых животных» только за последнюю неделю. «Рептилии, змеи, лягушки – все животные, которые не умеют бегать, – у них нет ни единого шанса», – говорит один из добровольцев, спасающий животных от огня. Обезьяны погибают, вдыхая дым, ягуары получают тяжелые ожоги.

A group of giant otter 🦦🤩 pic.twitter.com/5svEjuhDnc — Otter lover club (@fan_club_otter) February 9, 2024

Местные больницы переполнены пациентами с респираторными заболеваниями – больше всего от дыма страдают дети до пяти лет и пожилые. Власти пытаются тушить огонь, но ветер раздувает его снова, говорят местные жители.

В летний сезон дождей Пантанал напитывается водой, а зимой высыхает. Однако климатический кризис нарушил эту сезонность: в этом году на болоте выпало мало дождей, а пожары начались на месяц раньше. С 1985 года Пантанал потерял уже 68% своей площади. Эксперты опасаются, что 2024 год станет самым разрушительным за последние десятилетия. «Пантанал становится всё суше и суше. Раньше его затопляло на шесть месяцев, а теперь – только на два-три», – говорит Густаво Фигейроа, биолог из SOS Pantanal.

Queimadas: pesquisadoras da @fiocruz detalham a devastação da vida no Pantanal https://t.co/p9j6yJriaa pic.twitter.com/Z5ieRI3Pzl — Agência Fiocruz (@agencia_fiocruz) July 8, 2024

Большинство пожаров на болоте возникает по вине человека. Более 90% территории Пантанала находится в частной собственности – и владельцы продолжают поджигать сухую растительность, чтобы расчистить землю для скота. Так они делали на протяжении веков. Но если раньше пожары удерживала накопившаяся в болоте вода, то теперь огонь останавливать нечему.

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