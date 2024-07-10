закрыть
10 июля 2024, среда, 5:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В жлобинских сосисках высшего сорта нашли кишечные палочки

  • 10.07.2024, 4:49
В жлобинских сосисках высшего сорта нашли кишечные палочки

Проверку не прошли сосиски «Франкфуртские».

В сосисках из птицы производства Жлобинского мясокомбината обнаружили колиформные бактерии, что свидетельствует о фекальном загрязнении продукта, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Проверку не прошли сосиски «Франкфуртские» высшего сорта из мяса птицы, изготовленные на ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 5 июня. Они не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическому показателю «БГКП (колиформы)».

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), или колиформы, встречаются в фекалиях человека и теплокровных животных. Если в ходе лабораторных исследований их наличие было обнаружено в продукте, это может свидетельствовать о свежем фекальном загрязнении, то есть о присутствии других патогенных микроорганизмов фекального происхождения — таких как бактерии, вирусы, простейшие и многие многоклеточные паразиты.

К слову, санэпидемслужба также нашла колиформы в бисквитном пирожном «Клубничное» российской торговой марки «Русский бисквит». А черный байховый чай «Лисма» в пакетиках был забракован из-за плесени.

В свекле из Узбекистана, капусте из Казахстана и арбузах из Турции обнаружены нитраты. А несколько акварельных красок для рисования российского производства не соответствуют требованиям качества по формальдегиду.

Вся эта продукция изъята из обращения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох