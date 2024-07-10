В жлобинских сосисках высшего сорта нашли кишечные палочки
- 10.07.2024, 4:49
Проверку не прошли сосиски «Франкфуртские».
В сосисках из птицы производства Жлобинского мясокомбината обнаружили колиформные бактерии, что свидетельствует о фекальном загрязнении продукта, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Проверку не прошли сосиски «Франкфуртские» высшего сорта из мяса птицы, изготовленные на ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 5 июня. Они не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическому показателю «БГКП (колиформы)».
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), или колиформы, встречаются в фекалиях человека и теплокровных животных. Если в ходе лабораторных исследований их наличие было обнаружено в продукте, это может свидетельствовать о свежем фекальном загрязнении, то есть о присутствии других патогенных микроорганизмов фекального происхождения — таких как бактерии, вирусы, простейшие и многие многоклеточные паразиты.
К слову, санэпидемслужба также нашла колиформы в бисквитном пирожном «Клубничное» российской торговой марки «Русский бисквит». А черный байховый чай «Лисма» в пакетиках был забракован из-за плесени.
В свекле из Узбекистана, капусте из Казахстана и арбузах из Турции обнаружены нитраты. А несколько акварельных красок для рисования российского производства не соответствуют требованиям качества по формальдегиду.
Вся эта продукция изъята из обращения.