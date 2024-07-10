ВСУ уничтожили российский танк Т-90М на Запорожье
- 10.07.2024, 6:00
- 1,096
Видео.
Артиллеристы Сил обороны поразили с помощью 155-мм артиллерийского снаряда BONUS российскую боевую машину, которая находилась в 8 километрах от линии боевого соприкосновения. Обнаруженный разведывательным дроном Shark танк получил два попадания в крышу башни двумя самонаводящимися бронебойными суббоеприпасами.
Место уничтожения российского танка Т-90М было на Запорожье, а именно вблизи населенного пункта Работино.