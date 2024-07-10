закрыть
10 июля 2024, среда, 8:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский в Вашингтоне назвал количество F-16, которое нужно Украине

1
  • 10.07.2024, 7:36
  • 4,046
Зеленский в Вашингтоне назвал количество F-16, которое нужно Украине

Необходим целый флот.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество самолетов F-16, которое лишило бы Россию преимущества в небе. Об этом известно из общения в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, которое проходило 10 июля.

«Это как говорить о том, что мощное решение предоставить Украине F-16, но предоставить какое количество? Они поступят этим летом — да, я надеюсь. Знаете, мы всегда ждем, как моя мама ждала меня после школы, и я всегда находил причину прийти позже», — отметил политик.

По его словам, проблема с поставками западных истребителей F-16 заключается в количестве и датах.

«Россия каждый день использует три сотни самолетов в операциях против Украины. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 — это ничто», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что для защиты Украине нужен целый флот — 128 самолетов F-16. Лидер заверил, что союзники знают об этом.

«Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем сравниться с ними в небе, это будет сложно», — добавил он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох