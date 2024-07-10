Зеленский в Вашингтоне назвал количество F-16, которое нужно Украине 1 10.07.2024, 7:36

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Необходим целый флот.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество самолетов F-16, которое лишило бы Россию преимущества в небе. Об этом известно из общения в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, которое проходило 10 июля.

«Это как говорить о том, что мощное решение предоставить Украине F-16, но предоставить какое количество? Они поступят этим летом — да, я надеюсь. Знаете, мы всегда ждем, как моя мама ждала меня после школы, и я всегда находил причину прийти позже», — отметил политик.

По его словам, проблема с поставками западных истребителей F-16 заключается в количестве и датах.

«Россия каждый день использует три сотни самолетов в операциях против Украины. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 — это ничто», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что для защиты Украине нужен целый флот — 128 самолетов F-16. Лидер заверил, что союзники знают об этом.

«Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем сравниться с ними в небе, это будет сложно», — добавил он.

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