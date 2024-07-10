В Одессе прогремели три мощных взрыва 10.07.2024, 7:43

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Что известно о российской атаке.

Ночью 10 июля в Одессе один за другим местные жители слышали три мощных взрыва. В городе также работала система противовоздушной обороны. О взрывах сообщило «Суспільне».

Первый из взрывов прогремел около 4-х часов ночи. Уже через несколько минут раздался второй взрыв, а еще через минуту — третий.

Перед этим в 3:33 Воздушные силы ВСУ сообщили, что вблизи Одесской области наблюдают российский беспилотник и активность тактической авиации на востоке и юге.

Также в ВС ВСУ сообщили, что в Одесской области работает система противовоздушной обороны.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и городской голова Одессы Геннадий Труханов также сообщали о ракетной опасности и призвали жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили в 4:37.

На момент публикации материала информации о повреждении инфраструктурных объектов в регионе или пострадавших в результате взрывов не поступало.

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