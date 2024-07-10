Гендиректор «Охматдета» выступил перед ООН, заставив Небензю оправдываться

Гендиректор «Охматдета» выступил перед ООН, заставив Небензю оправдываться7
- 10.07.2024, 7:49
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Представитель РФ зачитал заготовленную дезинформацию.
9 июля на заседании Совбеза ООН перед представителями стран-членов выступил генеральный директор детской больницы «Охматдет» Владимир Жовнир.
Он рассказал присутствующим о том, что на момент преступного ракетного удара России по зданию в нем находилось не менее 600 больных детей, столько же медиков и персонала, также в тот момент проходили три операции.
Об этом сообщает «Суспільне».
Глава больницы заявил, что после попадания люди выбежали на улицу, увидев частично разрушенное отделение реанимационной терапии и хронической интоксикации.
«Мы слышали, как люди кричали, просили о помощи, и эти крики доносились из-под завалов», - указал Жовнир.
По словам медика, после атаки оккупантов перестали существовать травматологическое, токсикологическое отделения, а также лаборатория.
«Это за пределами человечности. Наши медики до последнего пытались спасать жизни пострадавших под звуки сирен», - подчеркнул гендиректор.
Жовнир предупредил, что теперь онкобольные дети не смогут получить необходимую помощь и процедуры с применением высококачественного оборудования 9 июля Совбез ООН незаслуженно и необоснованно возглавляла Россия.
Ее постпред Василий Небензя сразу начал зачитывать заготовленную дезинформацию, пытаясь обвинить других представителей ООН в безразличии.
«Мы видим, что удар по больнице «Охматдет» не пугает представителей ООН, в противном случае они бы ознакомились с фотографиями и увидели, что там обломки «украинской ракеты», - беспринципно соврал Небензя.
Представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица парировал абсурдное заявление глашатая Кремля, предоставив аналитические и мониторинговые данные по маршруту движения ракеты, а также фотодоказательства СБУ, на которых четко видны обломки ракеты РФ «Х-1012».
Украину поддержали все участники Совбеза ООН, кроме России.