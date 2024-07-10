закрыть
10 июля 2024, среда, 8:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гендиректор «Охматдета» выступил перед ООН, заставив Небензю оправдываться

7
  • 10.07.2024, 7:49
  • 10,330
Гендиректор «Охматдета» выступил перед ООН, заставив Небензю оправдываться

Представитель РФ зачитал заготовленную дезинформацию.

9 июля на заседании Совбеза ООН перед представителями стран-членов выступил генеральный директор детской больницы «Охматдет» Владимир Жовнир.

Он рассказал присутствующим о том, что на момент преступного ракетного удара России по зданию в нем находилось не менее 600 больных детей, столько же медиков и персонала, также в тот момент проходили три операции.

Об этом сообщает «Суспільне».

Глава больницы заявил, что после попадания люди выбежали на улицу, увидев частично разрушенное отделение реанимационной терапии и хронической интоксикации.

«Мы слышали, как люди кричали, просили о помощи, и эти крики доносились из-под завалов», - указал Жовнир.

По словам медика, после атаки оккупантов перестали существовать травматологическое, токсикологическое отделения, а также лаборатория.

«Это за пределами человечности. Наши медики до последнего пытались спасать жизни пострадавших под звуки сирен», - подчеркнул гендиректор.

Жовнир предупредил, что теперь онкобольные дети не смогут получить необходимую помощь и процедуры с применением высококачественного оборудования 9 июля Совбез ООН незаслуженно и необоснованно возглавляла Россия.

Ее постпред Василий Небензя сразу начал зачитывать заготовленную дезинформацию, пытаясь обвинить других представителей ООН в безразличии.

«Мы видим, что удар по больнице «Охматдет» не пугает представителей ООН, в противном случае они бы ознакомились с фотографиями и увидели, что там обломки «украинской ракеты», - беспринципно соврал Небензя.

Представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица парировал абсурдное заявление глашатая Кремля, предоставив аналитические и мониторинговые данные по маршруту движения ракеты, а также фотодоказательства СБУ, на которых четко видны обломки ракеты РФ «Х-1012».

Украину поддержали все участники Совбеза ООН, кроме России.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох