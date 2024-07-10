Соратник Гиркина, попав под удар ВСУ, резко «переобулся» 3 10.07.2024, 7:51

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Z-блогер призвал россиян «перестать быть трусами» и начать говорить правду о войне.

Интересный случай «прозрения» случился в рядах российских ультрапатриотов. Соратник чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина) известный Z-блогер Сергей Алиев резко стал пацифистом, попав под удар в Украине.

Видеообращение Алиев распространил на своих ресурсах, передает Диалог.UA.

На днях Алиев посетил передовые позиции российской армии у села Никольское на Донбассе. Там он попал под удар украинских дронов. Z-каналы поспешили распространить информацию о его смерти, но она не подтвердилась. Пропагандист выжил, но получил ранение.

После этого инцидента он очень откровенно высказался о войне. Алиев признал, что бойня не имеет смысла, что российские военные даже не понимают, за что воюют и какова должна быть победа.

«Как жалко людей. Надо заканчивать братоубийственную бойню… Хватит уже воевать. Душа уже неимоверно изболелась от всего: от потерь, человеческих жертв, от бессмысленности этой войны. Уже нет за два с половиной года никакой идеологии. Я был в этот раз в нескольких подразделениях - никакой идеологии, ни у кого. Никто ничего не понимает: как выглядит победа, для чего (идет война - ред.). Это надо заканчивать!» - заявил Z-военкор.

Он призвал россиян «перестать быть трусами» и начать говорить правду об этой войне.

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