В небе над Украиной заметили странный сияющий объект

В небе над Украиной заметили странный сияющий объект1
- 10.07.2024, 8:02
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Стало известно, чем оказалось новое НЛО.
В ночь на среду, 10 июля, в небе над Украиной заметили сияющий объект необычной формы, который в сети сразу окрестили «НЛО». Однако на самом деле над нашей страной был виден пролет второй ступени ракеты Ariane 6.
Об этом рассказали авторы проекта о космосе Alpha Centauri. Там сообщили, что Ariane 6 – это европейский носитель, который наконец-то отправился в свой первый полет.
«Ракета отработала «на отлично»: от этапа старта и до отделения полезной нагрузки», – сказано в сообщении.
Европейское космическое агентство производило прямую трансляцию пуска ракеты с космодрома во Французской Гвиане.
Тем временем украинцы в социальных сетях делились кадрами пролета второй ступени ракеты над Украиной.