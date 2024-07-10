В небе над Украиной заметили странный сияющий объект 1 10.07.2024, 8:02

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Стало известно, чем оказалось новое НЛО.

В ночь на среду, 10 июля, в небе над Украиной заметили сияющий объект необычной формы, который в сети сразу окрестили «НЛО». Однако на самом деле над нашей страной был виден пролет второй ступени ракеты Ariane 6.

Об этом рассказали авторы проекта о космосе Alpha Centauri. Там сообщили, что Ariane 6 – это европейский носитель, который наконец-то отправился в свой первый полет.

«Ракета отработала «на отлично»: от этапа старта и до отделения полезной нагрузки», – сказано в сообщении.

Европейское космическое агентство производило прямую трансляцию пуска ракеты с космодрома во Французской Гвиане.

Тем временем украинцы в социальных сетях делились кадрами пролета второй ступени ракеты над Украиной.

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