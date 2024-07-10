закрыть
10 июля 2024, среда, 8:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин подставил Орбана

1
  • 10.07.2024, 8:04
  • 5,686
Путин подставил Орбана

Премьер-министр Венгрии оказался в затруднительном положении.

Глава Кремля Владимир Путин «подставил» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нанеся жестокий ракетный удар по Украине во время его «мирной миссии».

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Пока Орбан прилетел в Киев, потом - сразу скажу, что это не было согласовано с Украиной - полетел в Москву, потом в Китай. Называет это «миссия мира 1», «миссия мира 2», «миссия мира 3», говорит о прекращении огня. А Путин наносит удар по детской больнице, по украинским заводам, украинским городам, массированно убивает десятки людей», - сказал он.

По словам главы МИД, таким образом Орбан оказывается в затруднительном положении, поскольку во время таких атак чрезвычайно сложно продвигать нарратив о готовности Путина к переговорам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох