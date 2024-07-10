Путин подставил Орбана

Путин подставил Орбана1
- 10.07.2024, 8:04
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Премьер-министр Венгрии оказался в затруднительном положении.
Глава Кремля Владимир Путин «подставил» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нанеся жестокий ракетный удар по Украине во время его «мирной миссии».
Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Пока Орбан прилетел в Киев, потом - сразу скажу, что это не было согласовано с Украиной - полетел в Москву, потом в Китай. Называет это «миссия мира 1», «миссия мира 2», «миссия мира 3», говорит о прекращении огня. А Путин наносит удар по детской больнице, по украинским заводам, украинским городам, массированно убивает десятки людей», - сказал он.
По словам главы МИД, таким образом Орбан оказывается в затруднительном положении, поскольку во время таких атак чрезвычайно сложно продвигать нарратив о готовности Путина к переговорам.