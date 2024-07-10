«Мальчик просто заходился в истерике» 2 10.07.2024, 8:27

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В Слуцке отец оставил 4-летнего сына в закрытой машине во время жары.

В выходные на стоянке торгового центра в Слуцке случился инцидент с закрытым в машине маленьким ребенком. Подробности рассказали очевидцы портала Slutsk Gorod.

Взрослые заметили на парковке машину, в которой бился в истерике маленький мальчик — он был наглухо заперт в душном автомобиле.

В надежде найти родителей малыша люди стучали по колесам, а после обратились к охране магазина с просьбой сделать объявление по громкой связи. На сигнал быстро выбежал отец.

На вопрос, зачем он оставил ребенка в машине в такую жару одного с закрытыми окнами, мужчина ответил, что отбежал по делам, пока сын спал.

Между тем при температуре внешнего воздуха 28-32℃ всего за 10 минут воздух в авто нагревается в среднем до 41-45℃, за полчаса — до +50℃ и выше.

Уже при 41-42℃ основные органы детей, оставленных на жаре в авто, начинают отказывать, и может произойти непоправимое. И это всего за 15-20 минут.

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