Reuters: У России начались большие проблемы на поле боя 10.07.2024, 8:41

«Военная экономика» захлебывается.

Россия несет большие потери на поле боя, ей не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине. Об этом пишет Reuters.

«Мы считаем, что для проведения настоящих наступательных операций России придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, которые она уже получает от Ирана и Северной Кореи. И Владимиру Путину придется отдать приказ о новой широкомасштабной мобилизации», — отметил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

Он также заявил, что недавние поджоги, планы убийств и диверсии в Европе являются частью тайной кампании президента России Владимира Путина, направленной на подрыв поддержки Украины со стороны общественности.

Кроме того, по словам чиновника, Россия несет «очень большие» потери, пытаясь удержать небольшие территориальные достижения и не имея достаточного количества войск и боеприпасов для широкомасштабного наступления.

«Что им приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей», — сказал собеседник Reuters.

По его оценкам, Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

Он пояснил, что нужно время для того, чтобы Украина накопила боеприпасы и личный состав, необходимые для проведения новых широкомасштабных наступательных операций.

«Мы видим, что украинская оборона значительно улучшилась. Мы видим, что они улучшаются с каждым днем», — подчеркнул чиновник.

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