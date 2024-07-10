Украинский спецназ уничтожил сразу 15 лодок оккупантов в Херсонской области

Украинский спецназ уничтожил сразу 15 лодок оккупантов в Херсонской области2
- 10.07.2024, 9:05
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По ним отработали дроны с системой сброса.
Бойцы Сил специальных операций (ССО) Украины уничтожили 15 лодок российских войск на Херсонском направлении.
Об этом сообщают Силы спецопераций (ССО).
«Операторы 73 морского центра ССО продолжают уничтожать врага на Херсонском направлении», - говорится в сообщении.
Так, во время ведения разведки военные обнаружили 15 российских лодок разного типа.
«По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни одно из них больше не перевезет российских военных», - добавили в ССО.