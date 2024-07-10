Над белорусскими городами появилось загадочное НЛО
- 10.07.2024, 9:31
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Его заметили в Бресте, Орше, Гродно и других районах страны.
В ночь с 9 на 10 июля в соцсетях стали появляться фотографии и видео с сияющим объектом необычной формы. Его заметили над Брестом, Оршей, Гродно и в других районах Беларуси. «НЛО?», — задались вопросом беларусы. Нет, всего лишь очередной шаг человечества в космос.
Увиденный в небе объект — европейская тяжелая ракета Ariane 6 европейского консорциума Arianespace, которая успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 22.00 по минскому времени 9 июля.
Ракета сделала минимум три витка вокруг Земли, беларусы, судя по времени, могли наблюдать пролет второго витка.