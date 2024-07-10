Стая бездомных собак атакует садовые товарищества в Узденском районе 10.07.2024, 9:48

На обращение жителей власти «правомерно отказали».

Владельцы домов в садовых товариществах в Узденском районе жалуются на нашествие бродячих собак, которые атакуют людей и домашних животных. Об этом рассказали в эфире гостелеканала ОНТ, пишет zerkalo.io.

Некоторые люди живут на дачах временно, другие — постоянно. По их словам, выходить на улицу сейчас стало опасно, особенно детям. Наблюдать за «звериным кошмаром» им приходится уже второй год.

Отмечается, что на вид эти собаки дружелюбные, но не тогда, когда они сбиваются в стаи. По последним подсчетам, собак уже более 20. Как правило, они появляются рано утром и ночью. Днем, вероятно, они уходят в лес.

Как рассказали потерпевшие от нашествия, псы делают подкопы, портят урожай.

«Пришлось заложить все булыжниками. Один подкоп они сделали зимой, а второй — в мае. Они же могут гадить там, все это плохо и негигиенично», — рассказала одна из местных жительниц.

Однако даже это местные готовы терпеть, но проблема еще и в том, что псы нападают на людей, уже есть пострадавший. Сейчас мужчина восстанавливается.

Также, по словам жителей, собаки бросаются на детей, которые катаются на велосипедах. Один из таких случаев произошел недавно, ребенок бросил транспорт и успел убежать.

«В этом году, когда мы приехали в апреле, было уже 13 штук. Это уже опасно. Зимой они загрызли косулю, и поэтому мы вынуждены были собрать инициативную группу, председателей других товариществ, чтобы мы все вместе этот вопрос начали решать. Написали письмо, отправили во все Узденские исполкомы, райсоветы, ЖКХ, центр гигиены, РУВД, чтобы нам помогли решить этот вопрос», — рассказала владелица дома в этом товариществе Марина Закатова.

Бродячие псы появились здесь после того, как кто-то привез сюда щенков, их подкармливали, но не приручили.

Инициативная группа составила обращение, его подписали уже более 60 человек. Люди попросили власти помочь избавиться от собак, но гуманным способом. Правда, за отлов им выставили внушительную сумму, которую жители (среди них в основном пенсионеры) собрать не могут. Причем им даже не дают гарантии, что поймают собак.

В сельсовете жителям пояснили, что садовые товарищества должны оплачивать отлов собак за счет своих взносов.

«На территории нашего сельсовета находится 20 садовых товариществ. Каждое из них — обособленная юридическая единица, поэтому отловом бродячих собак на территории населенных пунктов занимается сельский совет (мы выступаем заказчиками, работы выполняет Узденское ЖКХ), а садовые товарищества отлов собак, как и другое благоустройство, делают за счет своих взносов», — заявил председатель Дещанского сельсовета Владимир Балтенков.

В ЖКХ заявили, что все, что находится на территории товарищества, — это зона ответственности в первую очередь председателя и, конечно, жителей, а значит, платить за услуги или нет — решать им самим.

«Правила не распространяются вне зоны действия населенных пунктов. Следовательно, по обращению садовых товариществ Узденского района, мы правомерно отказали им в оказании услуги по отлову, потому что это не наша сфера», — пояснил позицию коммунальников ведущий юрисконсульт Узденского ЖКХ Геннадий Позняк.

По его словам, в деревне Тростенец, которая является населенным пунктом, отлов собак провели через «Фауну города».

Жителям же садовых товариществ остается только быть аккуратными или же собрать самим деньги на отлов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com