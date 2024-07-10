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Верните Лаврова в стойло

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 10.07.2024, 9:56
  • 1,466
Верните Лаврова в стойло
Сергей Лавров

Застопорите усталый бег «неоколониальных» лошадей.

Повествуя о визите премьера Индии Моди в Россию, пропагандисты умалчивают о том, что он просил Путина вернуть в Индию граждан страны, завербованных на спецоперацию. Последний, обещал решить вопрос.

Индийцы?! Тоже «сражаются с нацизмом»?! Что они там делают?! 

Вот уже где махровый «неоколониализм» - навербовать сражаться не пойми за что «туземцев» из далекой страны. Одновременно, это могло бы стать предметом расследования для парламента, если бы он в России был. Поскольку, как сообщается: «В индийском МИДе утверждали, что индийцы обманом попали в российскую армию. Действовавшие на территории Индии вербовщики предлагали гражданам страны «высокооплачиваемую работу в России», а молодым людям обещали помочь с поступлением в частные российские вузы».

Эй, мидовцы, застопорите усталый бег своих «неоколониальных» лошадей, верните их в родные стойла. У вас здесь есть для них «овес».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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