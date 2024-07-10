«На 2 км минимум»: литовец снял очередь на границе с Беларусью
- 10.07.2024, 9:58
Мужчина провел в ожидании 14 часов и считает, что ему еще повезло.
Видео огромной очереди на погранпереходе «Шальчининкай – Бенякони» на литовско-белорусской границе опубликовал портал NewGrodno.by.
Ролик снял читатель издания – литовец, который сейчас живет в Гродно и часто ездит между двумя странами. И, по его собственному признанию, стоять в очередях на погранпереходах приходится регулярно.
В понедельник он прождал выезда из Литвы в Беларусь 14 часов, и это еще достаточно быстро.
«Люди, которые приехали уже после меня, наверное, стояли более суток. Очередь была два километра минимум», – рассказывает мужчина.