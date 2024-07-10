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«На 2 км минимум»: литовец снял очередь на границе с Беларусью

  • 10.07.2024, 9:58
«На 2 км минимум»: литовец снял очередь на границе с Беларусью

Мужчина провел в ожидании 14 часов и считает, что ему еще повезло.

Видео огромной очереди на погранпереходе «Шальчининкай – Бенякони» на литовско-белорусской границе опубликовал портал NewGrodno.by.

Ролик снял читатель издания – литовец, который сейчас живет в Гродно и часто ездит между двумя странами. И, по его собственному признанию, стоять в очередях на погранпереходах приходится регулярно.

В понедельник он прождал выезда из Литвы в Беларусь 14 часов, и это еще достаточно быстро.

«Люди, которые приехали уже после меня, наверное, стояли более суток. Очередь была два километра минимум», – рассказывает мужчина.

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