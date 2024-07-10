Байден выступил с сильной речью на саммите НАТО 2 10.07.2024, 10:01

2,498

Альянс обеспечен ресурсами лучше, чем когда-либо.

Североатлантический Альянс, в который сейчас входят 32 страны, продолжает обеспечивать глобальную безопасность, заявил президент США Джо Байден, выступая 9 июля в Вашингтоне на торжествах, посвященных 75-летию НАТО. Его речь опубликовал Белый дом.

Свое выступление президент США начал с исторической справки – он вспомнил о моменте основания НАТО в 1949 году, когда спустя четыре года после окончания Второй мировой войны лидеры 12 стран подписали Вашингтонский договор «и создали Организацию Североатлантического договора, величайший и наиболее эффективный оборонительный альянс в мировой истории».

Сейчас, по мнению Байдена, союзникам по НАТО следует с гордостью оглядываться на все, чего они достигли, «и с силой и решимостью смотреть в общее будущее». Он отметил, что страны НАТО вместе восстановили Европу, выстояли в течение десятилетий холодной войны, приветствовали в Альянсе бывших противников, остановили этнические чистки на Балканах и поддержали США после нападения 11 сентября 2001 года.

«На протяжении всей истории, когда происходили большие перемены, люди спрашивали: «Может ли НАТО адаптироваться?» И каждый раз мы доказывали, что можем. И мы это делали: разработали наши стратегии, чтобы опережать угрозы, обратились к новым партнерам для повышения нашей эффективности... Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо: в него входят 32 страны. И сегодня НАТО лучше обеспечен ресурсами, чем когда-либо», ‒ подчеркнул президент США.

Он обратил внимание, что в 2020 году, когда он был избран президентом, только девять стран НАТО тратили на оборону 2% своего ВВП. В этом году 23 страны потратят не менее 2%, а некоторые ‒ больше.

«Друзья мои, хорошо, что мы сильнее, чем когда-либо, потому что этот момент истории требует нашей коллективной силы. Автократы хотят ниспровергнуть глобальный порядок, который в целом сохраняется уже почти 80 лет. Террористические группы продолжают строить злые планы, чтобы вызвать хаос и страдания», ‒ сказал Байден.

Говоря о войне в Украине, он подчеркнул, что сейчас «поворотный момент для Европы, для трансатлантического сообщества и для всего мира».

«Давайте помнить: тот факт, что НАТО остается оплотом глобальной безопасности, не произошел случайно. Это не было неизбежным. Снова и снова в критические моменты мы предпочитали единство разобщению, прогресс – отступлению, свободу – тирании и надежду – страху. Снова и снова мы поддерживали наше общее видение мирного и процветающего трансатлантического сообщества. Здесь, на этом саммите, мы собираемся, чтобы заявить, что НАТО готов и способен реализовать эту концепцию сегодня и в будущем», ‒ подчеркнул Байден.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com