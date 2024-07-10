Байден выступил с сильной речью на саммите НАТО

Байден выступил с сильной речью на саммите НАТО2
- 10.07.2024, 10:01
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Альянс обеспечен ресурсами лучше, чем когда-либо.
Североатлантический Альянс, в который сейчас входят 32 страны, продолжает обеспечивать глобальную безопасность, заявил президент США Джо Байден, выступая 9 июля в Вашингтоне на торжествах, посвященных 75-летию НАТО. Его речь опубликовал Белый дом.
Свое выступление президент США начал с исторической справки – он вспомнил о моменте основания НАТО в 1949 году, когда спустя четыре года после окончания Второй мировой войны лидеры 12 стран подписали Вашингтонский договор «и создали Организацию Североатлантического договора, величайший и наиболее эффективный оборонительный альянс в мировой истории».
Сейчас, по мнению Байдена, союзникам по НАТО следует с гордостью оглядываться на все, чего они достигли, «и с силой и решимостью смотреть в общее будущее». Он отметил, что страны НАТО вместе восстановили Европу, выстояли в течение десятилетий холодной войны, приветствовали в Альянсе бывших противников, остановили этнические чистки на Балканах и поддержали США после нападения 11 сентября 2001 года.
«На протяжении всей истории, когда происходили большие перемены, люди спрашивали: «Может ли НАТО адаптироваться?» И каждый раз мы доказывали, что можем. И мы это делали: разработали наши стратегии, чтобы опережать угрозы, обратились к новым партнерам для повышения нашей эффективности... Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо: в него входят 32 страны. И сегодня НАТО лучше обеспечен ресурсами, чем когда-либо», ‒ подчеркнул президент США.
Он обратил внимание, что в 2020 году, когда он был избран президентом, только девять стран НАТО тратили на оборону 2% своего ВВП. В этом году 23 страны потратят не менее 2%, а некоторые ‒ больше.
«Друзья мои, хорошо, что мы сильнее, чем когда-либо, потому что этот момент истории требует нашей коллективной силы. Автократы хотят ниспровергнуть глобальный порядок, который в целом сохраняется уже почти 80 лет. Террористические группы продолжают строить злые планы, чтобы вызвать хаос и страдания», ‒ сказал Байден.
Говоря о войне в Украине, он подчеркнул, что сейчас «поворотный момент для Европы, для трансатлантического сообщества и для всего мира».
«Давайте помнить: тот факт, что НАТО остается оплотом глобальной безопасности, не произошел случайно. Это не было неизбежным. Снова и снова в критические моменты мы предпочитали единство разобщению, прогресс – отступлению, свободу – тирании и надежду – страху. Снова и снова мы поддерживали наше общее видение мирного и процветающего трансатлантического сообщества. Здесь, на этом саммите, мы собираемся, чтобы заявить, что НАТО готов и способен реализовать эту концепцию сегодня и в будущем», ‒ подчеркнул Байден.