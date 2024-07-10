«Суперпризы в эту коробку не попадут, они у директора» 10.07.2024, 10:07

Белорусы решили поучаствовать в беспроигрышной лотерее, но что-то пошло не так.

В TikTok появился ролик о «беспроигрышной лотерее», которую организовали в Ивацевичах на День Независимости. Суть такая: платишь 5 руб. и вытягиваешь листочек с призом. Но, кажется, организаторы немного недопоняли смысл слова «беспроигрышная», пишет citydog.io.

В ролике видно, что дело происходит в одной из государственных палаток, организованных для уличной торговли, в День Независимости.

На столе стоит коробка с надписью: «Цена билета – 5 руб.», из которой желающие поучаствовать в лотерее тянут бумажку с названием приза.

И вот тут самое интересное. За спинами продавцов можно увидеть электрочайники, вазы, фены, наборы посуды и много других товаров, стоимость которых явно выше 5 руб., но призы, которые вытягивают участники, совсем не эти.

За время ролика, который длится почти полторы минуты, участники чудо-лотереи вытягивают несколько призов – 2 пачки салфеток и тетрадку, стоимость которых явно не больше 1–1,5 руб.

На видео слышно, как возмущаются дети, которые не могут понять, почему за 5 руб. им дают в качестве приза салфетки по рублю.

В комментариях тоже активно обсуждают «беспроигрышность» лотереи

«Такого лохотрона я еще не видела, салфетки, тетрадь».

«Небось на листочках кроме салфеток, тетрадок и ручек ничего нет больше».

«А что, так можно было? Недостачу магазина с лихвой покрыли».

«Даже ребенок говорит, что это лохотрон».

«Открою вам секрет, тем, кто надеется, суперпризы в эту коробку не попадут, они у директора».

«Предлагаю в такую лотерею сыграть с налоговой».

«Меня больше заинтересовала бабушка, которая в клетчатой рубашке считает деньги».

«А для заманухи фены стоят и чайники».

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