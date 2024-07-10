«Суперпризы в эту коробку не попадут, они у директора»
- 10.07.2024, 10:07
Белорусы решили поучаствовать в беспроигрышной лотерее, но что-то пошло не так.
В TikTok появился ролик о «беспроигрышной лотерее», которую организовали в Ивацевичах на День Независимости. Суть такая: платишь 5 руб. и вытягиваешь листочек с призом. Но, кажется, организаторы немного недопоняли смысл слова «беспроигрышная», пишет citydog.io.
В ролике видно, что дело происходит в одной из государственных палаток, организованных для уличной торговли, в День Независимости.
@ivacevichi1 ♬ оригинальный звук - ivacevichi1
На столе стоит коробка с надписью: «Цена билета – 5 руб.», из которой желающие поучаствовать в лотерее тянут бумажку с названием приза.
И вот тут самое интересное. За спинами продавцов можно увидеть электрочайники, вазы, фены, наборы посуды и много других товаров, стоимость которых явно выше 5 руб., но призы, которые вытягивают участники, совсем не эти.
За время ролика, который длится почти полторы минуты, участники чудо-лотереи вытягивают несколько призов – 2 пачки салфеток и тетрадку, стоимость которых явно не больше 1–1,5 руб.
На видео слышно, как возмущаются дети, которые не могут понять, почему за 5 руб. им дают в качестве приза салфетки по рублю.
В комментариях тоже активно обсуждают «беспроигрышность» лотереи
«Такого лохотрона я еще не видела, салфетки, тетрадь».
«Небось на листочках кроме салфеток, тетрадок и ручек ничего нет больше».
«А что, так можно было? Недостачу магазина с лихвой покрыли».
«Даже ребенок говорит, что это лохотрон».
«Открою вам секрет, тем, кто надеется, суперпризы в эту коробку не попадут, они у директора».
«Предлагаю в такую лотерею сыграть с налоговой».
«Меня больше заинтересовала бабушка, которая в клетчатой рубашке считает деньги».
«А для заманухи фены стоят и чайники».