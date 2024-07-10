Известный белорусский производитель косметики подал на банкротство 10.07.2024, 10:15

1,276

Сегодня компания должна кредиторам более 552 тысяч рублей.

Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Амбитрек». Эта компания многим была известна до переименования как «Фабрика Красоты Бел», выпускавшая разнообразную косметику — шампуни, кремы, спреи и тому подобное. Решение суда опубликовано на сайте ЕГРСБ, пишет officelife.media.

Некогда популярный производитель сегодня должен кредиторам более 552 тыс. рублей. Активов у него — менее 300 тыс. Причем, судя по всему, они проблемные, так как это дебиторская задолженность.

Решение о ликвидации предприятия его единственный учредитель (ООО «БЛиК Сервис») принял еще в конце 2022 года. Но ликвидировать его с погашением долгов не смогли.

Окончательное решение о судьбе компании суд примет 17 сентября. До этого требования кредиторов к ней приостановлены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com