Известный белорусский производитель косметики подал на банкротство
- 10.07.2024, 10:15
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Сегодня компания должна кредиторам более 552 тысяч рублей.
Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Амбитрек». Эта компания многим была известна до переименования как «Фабрика Красоты Бел», выпускавшая разнообразную косметику — шампуни, кремы, спреи и тому подобное. Решение суда опубликовано на сайте ЕГРСБ, пишет officelife.media.
Некогда популярный производитель сегодня должен кредиторам более 552 тыс. рублей. Активов у него — менее 300 тыс. Причем, судя по всему, они проблемные, так как это дебиторская задолженность.
Решение о ликвидации предприятия его единственный учредитель (ООО «БЛиК Сервис») принял еще в конце 2022 года. Но ликвидировать его с погашением долгов не смогли.
Окончательное решение о судьбе компании суд примет 17 сентября. До этого требования кредиторов к ней приостановлены.