Украинские удары сократили российскую нефтепереработку на 17% 2 10.07.2024, 10:15

В НАТО ожидают, что удары продолжатся.

Украинские удары различными типами оружия имели существенное влияние на российскую экономику, в частности, нефтепереработка сократилась на 17%. В НАТО ожидают, что удары продолжатся.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на чиновника НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

«Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории имеют влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей», — заявил чиновник НАТО.

По его словам, украинские удары с помощью различных типов оружия способны достигать вглубь России и оказывают существенное влияние на российскую экономику.

Это влияние настолько велико, сказал высокопоставленный чиновник, что Россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие ограничения.

«Объем российской нефтепереработки сократился на около 17%. Думаю, мы и в дальнейшем будем это наблюдать, поскольку Украина использует различные типы оружия, и это будет иметь дальнейшее влияние на российскую экономику», – сказал чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com