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Украинские удары сократили российскую нефтепереработку на 17%

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  • 10.07.2024, 10:15
Украинские удары сократили российскую нефтепереработку на 17%

В НАТО ожидают, что удары продолжатся.

Украинские удары различными типами оружия имели существенное влияние на российскую экономику, в частности, нефтепереработка сократилась на 17%. В НАТО ожидают, что удары продолжатся.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на чиновника НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

«Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории имеют влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей», — заявил чиновник НАТО.

По его словам, украинские удары с помощью различных типов оружия способны достигать вглубь России и оказывают существенное влияние на российскую экономику.

Это влияние настолько велико, сказал высокопоставленный чиновник, что Россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие ограничения.

«Объем российской нефтепереработки сократился на около 17%. Думаю, мы и в дальнейшем будем это наблюдать, поскольку Украина использует различные типы оружия, и это будет иметь дальнейшее влияние на российскую экономику», – сказал чиновник.

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