В плен ВСУ попал раненый житель Москвы

В плен ВСУ попал раненый житель Москвы1
- 10.07.2024, 10:20
Оккупант пролежал ночь в кустах, а утром его подобрали украинские бойцы.
41-летний Виталий Швыдкий, родом из Москвы, был ранен при штурме украинских позиций в районе села Макеевка Луганской области, но командир отказал ему в эвакуации.
Он пролежал ночь в кустах, а утром его подобрали и взяли в плен украинские бойцы, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупант рассказал о потерях войск среди российских захватчиков: «Есть точки, которые нужно взять, а там уже больше 200 человек погибло. Просто из-за какой-то вот этой точки».