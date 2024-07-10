В плен ВСУ попал раненый житель Москвы 1 10.07.2024, 10:20

Оккупант пролежал ночь в кустах, а утром его подобрали украинские бойцы.

41-летний Виталий Швыдкий, родом из Москвы, был ранен при штурме украинских позиций в районе села Макеевка Луганской области, но командир отказал ему в эвакуации.

Он пролежал ночь в кустах, а утром его подобрали и взяли в плен украинские бойцы, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказал о потерях войск среди российских захватчиков: «Есть точки, которые нужно взять, а там уже больше 200 человек погибло. Просто из-за какой-то вот этой точки».

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