Washington Post: Украинские войска улучшили позиции на фронте 10.07.2024, 10:21

Москва столкнулась с неожиданными проблемами.

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял крупный пакет помощи на 61 млрд долларов после многомесячной задержки.

Об этом сообщает Washington Post.

Хотя линия фронта почти не изменилась более за чем год, они говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

«Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках», - заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия несет чрезвычайные потери, «которые вынуждают ее полагаться на плохо обученные силы, что фактически играет на руку Украине».

Напомним, президент США Джо Байден на саммите НАТО заявил, что Россия проигрывает в войне против Украины, поскольку теряет людей на фронте, жители покидают страну, а Украина остается «свободной и независимой».

«Украина может и должна остановить Путина», - заявил Байден.

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