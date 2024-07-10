В Минске продолжает расти дефицит кадров 4 10.07.2024, 10:25

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Какие работники больше всего нужны нанимателям.

В Минске за июнь выросло число безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости. На начало июля в столице было 39,9 тысячи нетрудоустроенных. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме. Месяцем ранее было 39 тысяч предложений от нанимателей.

В июне вырос спрос в том числе на рабочих — до 25,8 тыс. человек на начало этого месяца. Месяцем ранее для этих работников было 25,2 тыс. предложений от нанимателей.

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (повар, продавец, контролер-кассир, официант, мойщик посуды), строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика, тракторист), промышленности (оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик бытовой техники, токарь, фрезеровщик, электромонтер), жилищно-коммунального хозяйства (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-сантехник, уборщик территорий) и другие», — сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Из специалистов наиболее востребованы медработники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные и финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений.

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