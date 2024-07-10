Путина пинками вышибают из Средней Азии Александр Немец

10.07.2024, 10:38

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Фота: Getty Images

Мене, текел, фарес.

В одной из книг Ветхого Завета (Книга пророка Даниила) описывается появление знаков на стене во дворце вавилонского царя: «Мене, текел, фарес» — «Взвешено, сосчитано, отмерено», или в переводе позднейших толкователей Библии «взвешен, измерен, оценен».

Вот эти слова, в разных записях, непрерывно появлялись перед Путиным и его сикофантами (прихлебателями) 3–4 июля в Астане. Да, нужно к этому вернуться, поскольку этот саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) оказался очень знаменательным.

Начнем с большущего лозунга в аэропорту, на китайском (и казахском) «Jiеlie guanying Xi Jinping zhuxi zai Asitana!» («В высшей степени приветствуем председателя Си Цзиньпина в Астане!»).

Ничего похожего не было вывешено в аэропорту в честь приезда Путина.

Мало того, в момент прилета Си в Астану в воздух поднялись истребители ВВС Казахстана и оставили в небе красные и желтые полосы — цвета флага Китая.

Уже этот лозунг и «небесные знаки», в сочетании с «шокирующим» поведением президента Казахстана Токаева в аэропорту (приехал на встречу с Си Цзиньпином, но не явился к прилету Путина), показали Путину и сикофантам, кто в Астане крупная величина, а кто мелочь.

Одновременно стало известно, что непосредственно перед поездкой в Казахстан Си Цзиньпин заявил: «КНР поддерживает усилия Казахстана по защите его национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности».

А 3 июля в Астане (согласно казахскому официальному ютюб-каналу) на переговорах с Токаевым Си заявил: «Китай всегда будет надежной опорой Казахстану», а самого Токаева назвал «мой дорогой друг». Токаев в ответ подчеркнул, что за последние 15 лет Китай вложил в Казахстан 25 миллиардов долларов, а в ближайшие годы, в рамках 45 совместных проектов, вложит еще 15 миллиардов долларов. Также Токаев подтвердил, что Китай в 2023 году стал крупнейшим (опередив РФ) торговым партнером Казахстана и что в самом начале июля открылся Транскаспийский торговый коридор для поставки товаров из Китая через Казахстан и Каспий в Европу (в обход России).

Тут же выяснилось, что в Казахстане легально работают 4000 крупных и средних китайских фирм, в сфере торговли и, в меньшей степени, производства.

Все эти факты и цифры можно свести к короткой формуле: «Путин заканчивается там, где начинается Си Цзиньпин». Еще точнее, Си Цзиньпин защищает и контролирует Казахстан, а для Путина и всей его гэбэшно-солдафонской своры места в Казахстане уже почти нет.

Не будет лишним привести результаты опроса «Кто главный в ШОС по итогам саммита?», проведенного каналом «Радио Свобода» 4 июля в Астане среди официальных лиц и экспертов. В пользу Си высказалось 68% опрошенных, в пользу Путина — 19%, в пользу Токаева — 12%. Я же считаю, что на саммите в Астане высветилась ось «Си + Токаев», которая по влиянию четырехкратно превосходит «путинский блок».

Влияние (доминирование) Китая в Центральной Азии не ограничивается Казахстаном. 6 июля стало известно, что Си Цзиньпин после необычно долгого, трехдневного визита в Казахстан приехал в Душанбе, провел переговоры с местным лидером Рахмоновым и заявил что «КНР поддерживает усилия Таджикистана по защите его национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности» (та же формула, что и выше).

Легко видеть, что председателю Си «одинаково дороги» и Казахстан, и Таджикистан! С лидерами трех остальных стран Центральной Азии Си провел переговоры в Астане.

Оказывается, в 2023 году Китай создал межгосударственную структуру, включающую сам Китай и пять государств Центральной Азии. Подробностей я пока не знаю, но не сомневаюсь, что в четырех южных республиках этого региона дела идут «по казахскому сценарию»: экономическое и политическое влияние путинского режима скукоживается, естественно, в пользу Китая.

Наконец, западные (включая тайваньские) информационные агентства обратили внимание на следующее: резкий рост влияния Китая, параллельно с таким же сжатием влияния путинской РФ в Центральной Азии, начался в феврале 2022 года, в момент нападения Путина на Украину. И если в самом начале 2022 года еще можно было говорить о серьезной конкуренции Китая и России в Центральной Азии, то сейчас, в середине 2024 года, эта конкуренция путинским режимом безнадежно проиграна.

От монстра Путина все шарахаются, особенно бывшие союзные республики (за вычетом Беларуси и частично Грузии).

Великий многоходовщик (Путин) не только расширил НАТО (за счет Финляндии и Швеции), но и переориентировал Центральную Азию на Пекин. Отсюда такое пренебрежительное отношение Казахстана к визиту Путина. А вот товарища Си встречали как Императора.

Александр Немец, kasparov.ru

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