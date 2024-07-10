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В Могилеве мужчина запустил самогонный аппарат и пошел на работу

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  • 10.07.2024, 10:44
  • 3,802
В Могилеве мужчина запустил самогонный аппарат и пошел на работу

19-летний сын за процессом не уследил.

9 июля в 15:14 могилевским спасателям сообщили о пожаре в квартире по улице Каштановой.

Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели дым из окна на третьем этаже. В квартире был 19-летний сын хозяйки, пишет euroradio.fm.

Он рассказал, что отец пошел на работу, оставив включенным самогонный аппарат на газовой плите. Парень почувствовал запах дыма из кухни и, заглянув, увидел, что аппарат загорелся. Юноша пытался потушить его водой, но безуспешно. С огнем справились только спасатели, которых вызвала соседка.

Огонь повредил потолок, закоптил стены и имущество на кухне. Эвакуировать жильцов дома не пришлось. 

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