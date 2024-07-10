Ямаль после матча с Францией: Поговори теперь!1
- 10.07.2024, 10:57
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Полузащитник соперника перед игрой сказал, что футболиста выведут из зоны комфорта.
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024 перед камерой сказал: «Поговори теперь! Поговори теперь!».
Перед матчем полузащитник французов Адриан Рабьо сказал: «Мы попытаемся вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем он делал по сей день», пишет «Трибуна».
16-летний испанец установил рекорд Евро как самый молодой участник 1/2 финала и самый молодой автор гола на этой стадии.