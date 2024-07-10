закрыть
10 июля 2024, среда, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ямаль после матча с Францией: Поговори теперь!

1
  • 10.07.2024, 10:57
  • 2,090
Ямаль после матча с Францией: Поговори теперь!
Ламин Ямаль

Полузащитник соперника перед игрой сказал, что футболиста выведут из зоны комфорта.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024 перед камерой сказал: «Поговори теперь! Поговори теперь!».

Перед матчем полузащитник французов Адриан Рабьо сказал: «Мы попытаемся вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем он делал по сей день», пишет «Трибуна».

16-летний испанец установил рекорд Евро как самый молодой участник 1/2 финала и самый молодой автор гола на этой стадии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох