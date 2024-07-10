«Беларуская выведка»: Лукашенко почувствовал неладное 10.07.2024, 11:05

4,150

Диктатор залег на дно в Александрии.

33 часа Польша блокировала транзит ж/д грузов и это сильно испугало весь «штаб» диктатора, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

По информации канала, Лукашенко имел «дружеский» разговор с Си на встрече в Астане, где он пытался оправдаться за гибридную войну с Польшей, но это не вызвало интереса у китайского лидера. Иными словами, тема была проигнорирована и не обсуждалась должным образом.

Лукашенко почувствовал неладное, испугался возможного холодка в отношениях и срочно отправил в Китай Рыженкова для прояснения всех обстоятельств через МИД. Мы узнаем результаты поездки в течение пару недель. Проблема в том, что ранее Китай негласно одобрял атаки, а несколько недель тому назад по дипканалам «высказал обеспокоенность» и попросил разъяснить позицию Минска.

Сложилась патовая для Лукашенко ситуация, он завис между двумя центрами силы и теперь ждет решения китайцев.

Источники канала утверждают, что китайцы попробуют давить на Польшу и ЕС всеми силами, пытаясь ответить на ультиматум Варшавы и прикрыть своего распоясавшегося вассала. Но если Поляки будут последовательными и не прогнуться, как Литва в свое время, то Лукашенко окажется в тупике. Причем тупик будет и экономическим, и внешнеполитическим одновременно.

По информации канала, решение Минском будет приниматься в конце недели или в выходные. В данный момент идут консультации и просчеты всех рисков.

А сейчас Лукашенко залег на дно в Александрии. Прогрессирует диабет второго типа, к которому добавились серьезные проблемы с почками. До диализа пока не дошло, но если болезнь будет прогрессировать, то речь пойдет о возможной пересадке в среднесрочной перспективе (зима-ранняя весна).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com