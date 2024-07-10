«Беларуская выведка»: Лукашенко почувствовал неладное
- 10.07.2024, 11:05
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Диктатор залег на дно в Александрии.
33 часа Польша блокировала транзит ж/д грузов и это сильно испугало весь «штаб» диктатора, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».
По информации канала, Лукашенко имел «дружеский» разговор с Си на встрече в Астане, где он пытался оправдаться за гибридную войну с Польшей, но это не вызвало интереса у китайского лидера. Иными словами, тема была проигнорирована и не обсуждалась должным образом.
Лукашенко почувствовал неладное, испугался возможного холодка в отношениях и срочно отправил в Китай Рыженкова для прояснения всех обстоятельств через МИД. Мы узнаем результаты поездки в течение пару недель. Проблема в том, что ранее Китай негласно одобрял атаки, а несколько недель тому назад по дипканалам «высказал обеспокоенность» и попросил разъяснить позицию Минска.
Сложилась патовая для Лукашенко ситуация, он завис между двумя центрами силы и теперь ждет решения китайцев.
Источники канала утверждают, что китайцы попробуют давить на Польшу и ЕС всеми силами, пытаясь ответить на ультиматум Варшавы и прикрыть своего распоясавшегося вассала. Но если Поляки будут последовательными и не прогнуться, как Литва в свое время, то Лукашенко окажется в тупике. Причем тупик будет и экономическим, и внешнеполитическим одновременно.
По информации канала, решение Минском будет приниматься в конце недели или в выходные. В данный момент идут консультации и просчеты всех рисков.
А сейчас Лукашенко залег на дно в Александрии. Прогрессирует диабет второго типа, к которому добавились серьезные проблемы с почками. До диализа пока не дошло, но если болезнь будет прогрессировать, то речь пойдет о возможной пересадке в среднесрочной перспективе (зима-ранняя весна).