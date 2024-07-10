Что будет с организмом, если есть сало каждый день? 4 10.07.2024, 11:15

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Врачи и диетологи рекомендуют употреблять этот полезный продукт.

Если раньше диетологи и другие врачи рекомендовали ограничить употребление сала, то на сегодняшний день ученые доказали, что это чрезвычайно полезный продукт и его необходимо есть каждый день. Но при условии, что нет никаких противопоказаний по здоровью и в ограниченном количестве. Сайт tsn.ua рассказал, какая польза от сала, зачем его есть каждый день, а кому употреблять не следует.

Какая польза сала для нашего организма

Сало содержит в своем составе арахидоновую кислоту, которая способствует укреплению иммунитета, защищая наш организм от различных вирусов и воспалений. А за счет содержания олеиновой кислоты продукт положительно влияет на работу мозга, улучшая память и когнитивные функции. Поэтому врачи рекомендуют обязательно включить сало в свой рацион пожилым людям.

Сало – это мощный источник минералов: селена, фосфора, кальция, меди, цинка и калия. Поэтому продукт способен отлаживать качественную работу всех систем организма. Также сало содержит витамины группы В, А, Е и D, которые незаменимы для нас.

В сале содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые противодействуют воспалению в организме и помогают образовывать оболочки вокруг нейронов, защищая их от разрушения. Такие кислоты содержатся в красной рыбе и авокадо, но эти продукты не всем доступны, поэтому сало является прекрасной и вкусной альтернативой.

А еще оно содержит холин, играющий ключевую роль в расщеплении жиров, поэтому, как ни странно, нивелирует нарастание излишней жировой ткани на теле.

Что будет, если есть сало каждый день

Если есть сало каждый день, не превышая рекомендуемые нормы – это 30 граммов в день, можно в разы повысить сопротивляемость организма к разным заболеваниям.

Ученые доказали, что сало помогает восстановить и укрепить костную ткань после травм и переломов.

Продукт способствует правильной работе дыхательной системы нашего организма.

Умеренное употребление сала укрепляет сердечно-сосудистую систему, защищает от инфарктов и инсультов.

Если съедать по 2-3 кусочка сала в день, можно снизить уровень «плохого» холестерина в крови и очистить сосуды.

Кому нельзя есть сало

Медики рекомендуют исключить сало из своего рациона тем людям, у которых заболевания почек, печени и панкреатит. Следует ограничить потребление сала тем, кто испытывает проблемы с лишним весом, потому что оно может спровоцировать резкое повышение веса. Врачи рекомендуют сначала консультироваться со своим диетологом, поскольку в небольшом количестве продукт очень даже полезен для фигуры.

Также врачи не советуют давать сало маленьким детям, потому что оно тяжелое для их желудка.

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