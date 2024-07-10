«Я в Африку звоню: мужики, пришлите мануал» 1 10.07.2024, 11:22

В России начались проблемы с поставкой и обслуживанием китайских автомобилей.

Китайский автопром должен был заменить россиянам ушедшие бренды из других стран, но из-за американских санкций вот-вот провалит миссию. Расчеты практически остановились, и проблемы буквально со всем: поставкой машин, завозом запчастей, ремонтом, стонут участники рынка, пишет The Moscow Times.

Рынок может остановиться

Об огромных проблемах дилеров при оплате поставок автомобилей и запчастей из Китая рассказал президент ассоциации Российские автодилеры (РОАД), основатель группы «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Если с коллапсом платежей не удастся справиться, автомобильный рынок ждет новый кризис, предупреждает он.

Многие дилеры не могут перевести в Китай деньги за проданные в России автомобили, не могут заплатить за новые партии машин и комплектующих, говорит он. «Моя компания перевела деньги за запчасти, но уже два месяца они не могут к нам прийти», – приводит пример Подщеколдин. Вернее, до России добрался контейнер, отгруженный китайскими партнерами «под честное слово», но таможня не выпускает груз – ведь отметки об оплате контракта нет. Приходится платить по 30 000 руб. в день за склад временного хранения – и неизвестно, сколько это будет продолжаться, жалуется бизнесмен.

С февраля, когда США пригрозили вторичными санкциями банкам, активно работающим с Россией, ситуация с платежами в Китай только ухудшается, жалуются сотрудники экспортно-импортных компаний (но импортеры пострадали больше, писал Центробанк). В июле проблемы возникли с платежами в Китай из стран ЕАЭС: банки стали дотошно проверять и их, жалуются собеседники The Moscow Times.

Американской стороне удалось нажать на китайский финансовый бизнес и заставить его отказаться его переводить деньги, сетует Подщеколдин. Теперь план китайских автопроизводителей поставить в Россию в этом году более 1 млн автомобилей под угрозой: пока они не привезли и половины. Россия стала для Китая крупнейшим экспортным рынком, у него огромный профицит производства на внутренним рынке – более 3 млн машин, государство поддерживает экспорт, поэтому Подщеколдин надеется, что страны придумают что-нибудь на государственном уровне. Пока же проблему с платежами удается решать в основном крупнейшим компаниям, а остальным приходится мучиться. «Можно платить через агентов, они нам говорят: «Берем немного, всего 5-10%» – как раз вся наша прибыль», – рассказывает Подщеколдин.

Дошло до того, что китайские поставщики предлагают приехать в Москву и забрать деньги в портфеле, продолжает Подщеколдин, но его компания не уверена в законности этой схемы.

Проблема нарастает, как снежный ком и, если ее не решить, буквально завтра рынок может остановиться, предупреждает президент РОАД. И тогда даже пессимистичный прогноз на год – продать 1,3 млн новых автомобилей – не удастся выполнить.

Машины станут кирпичами

С китайскими автомобилями, которые уже проданы в России, тоже куча проблем. У многих брендов здесь нет складов запчастей – любую деталь приходится везти из Китая, а это занимает 30-40 дней.

У большинства нет каталогов запчастей – ни на русском, ни на английском. «Мне товарищ из крупной московской компании рассказывал, что он фотографирует деталь, отсылает изображение китайцам и просит прислать такую же», – приводит пример Подщеколдин.

На многие бренды нет даже диагностического оборудования — в том числе на модные электромобили и гибриды Lixiang и Zeekr – поэтому дилеры не могут прочитать, какая ошибка выявляется на сканере, продолжает президент РОАД. Китайские производители, как европейские и американские, боятся любого взаимодействия и перекрывают доступ к своим электронным базам, объясняет он.

Не хватает и качественных мануалов – китайские компании не уделяют внимания их созданию. «Газонокосилку покупаете – вам дают книжечку, где написано, куда масло заливать, и как работать, а автомобиль за три миллиона (средняя цена китайского автомобиля в России, по оценке РОАД, 2,8 млн руб.) – нет никакого описания», – возмущается президент РОАД. Нет и учебных центров – дилерам приходится самим учить механиков, разбирать двигатели, коробки передач и т д.

Поэтому РОАД лоббирует решение законодательно обязать всех производителей хранить всю техническую информацию по автомобилю в России. «Иначе нас может ждать повторение ситуации с Mercedes, BMW, Renault, которые буквально в один день унесли все с собой в облаках. А значит, будет много машин, которые станут кирпичами», – объясняет Подщеколдин.

Сейчас запросы по технической документации и по сервису многих брендов идут через Китай, через ОАЭ, через виртуальные компании, знает он. «Союз автосервисов горло сорвал уже кричать, что серверы с информацией по ремонту и обслуживанию автомобилей должны быть в России. Я реально в Африку звоню – мужики, пришлите мануал. Они ржут в ответ — а мы думали, что наследник СССР – развитая индустриальная страна, но присылают», – подтверждает член правления Союза автосервисов, владелец ГК «Механика» Дмитрий Даньшов.

Отсутствие запчастей, диагностического оборудования и мануалов закладывает базу для конфликтов дилеров с покупателями, недовольными поломками и медленным ремонтом, опасается Подщеколдин. Закон о правах потребителей позволяет требовать возврата денег за автомобиль, а в случае обращения в суд еще и дает пеню 1% в день от суммы иска. В результате возник целый криминальный бизнес по тяжбам с дилерами, когда из продавцов выбивают по 2-3 стоимости автомобилей, возмущается Подщеколдин: «Ко мне в 90-х бандиты приходили, даже они 1% в день не назначали».

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