Откуда бегут белорусские рабочие 10.07.2024, 11:25

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Названы отрасли.

За январь-май 2024 года по экономике на работу было принято 221 тыс. человек, а уволено – 254 тыс. То есть за пять месяцев из рядов трудящихся выбыло 33 тыс. человек. Годом ранее потери были масштабнее – 40,8 тыс. увольнений, не замещенных наймом.

Сайт «Белорусы и рынок» нашел отрасли-аутсайдеры, которым не удалось даже замедлить исход работников – все они сосредоточены в обрабатывающей промышленности. В целом обработка, которая работает на максимуме как в прошлом, так и в этом году, показывает большую текучесть кадров: за январь — май 2024 года здесь зафиксировано рекордное за пять лет количество как нанятых (44,2 тыс.), так и уволенных (47,7 тыс.).

К сожалению, Белстат уже давно не публикует динамику производства в отдельных отраслях обработки, и мы не знаем, что именно сейчас происходит с выпуском по тем направлениям, где утечка кадров усиливается. Можем только сказать, что реальная зарплата во всех нижеперечисленных отраслях по-прежнему растет.

Химическая промышленность (сюда не входит нефтепереработка). За январь — май из сферы уволилось почти 2 тыс. человек, тогда как на работу поступило только 1,4 тыс. новых работников, то есть 30% уволенных не были замещены новыми. В прошлом году химическая отрасль также теряла кадры, но в меньших масштабах: за 5 месяцев было уволено 1,7 тыс. работников, из которых 20% не заместили новобранцами.

Производства одежды и тканей. Было уволено 4,95 тыс. работников, принято на работу только 3,7 тысяч, то есть 25% уволенных ушло без замены. В прошлом году невосполнимые потери были меньше – 20% от уволенных.

«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки». Так статистика называет отрасль, где производятся все машины, кроме транспорта и электроники. Здесь в январе — мае было уволено рекордное за последние пять лет количество работников — 6,3 тыс. человек. В то же время в отрасль пришло 5,2 тыс. новых работников, то есть 20% потерь остались невосполненными.

Таким образом эти отрасли в 2024 году заменили собой в антирейтинге сферу информации и связи, которая в 2023 году была аутсайдетом по утечке кадров. Тогда за первые пять месяцев увольнения в 2 раза превышали новый наем. Теперь ситуация почти пришла в норму: за январь — май 2024 года было уволено 5,7 тыс. сотрудников – и почти столько же взято на работу.

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